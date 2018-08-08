США предложили КНДР передать им 70% ядерного оружия

США предложили Северной Корее передать им 70% ядерного оружия

Госсекретарь США Майк Помпео предложил руководству Северной Кореи передать американской стороне от 60 до 70% ядерных боеголовок, однако данная инициатива была отвергнута, сообщает в среду портал Vox.

В последние два месяца Помпео озвучивал свое предложение несколько раз, однако каждый раз ее отклонял заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

Пхеньян до сих пор не уведомил Вашингтон о том, сколькими боеголовками обладает северокорейская республика. По данным издания, сегодня американский дипломат добивается точных данных о ядерном арсенале КНДР.

В конце августа председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль заявил, что Пхеньян сделал достаточно уступок и ожидает по крайней мере частичного снятия санкций перед тем, как продолжить процесс денуклеаризации.

Президент США Дональд Трамп и Кем Чен Ын во время встречи в Сингапуре 12 июня подписали совместный документ о готовности КНДР пойти на полную денуклеаризацию в обмен на гарантии безопасности.

Позднее в том же месяце Трамп продлил на год санкции в отношении Пхеньяна. Отмечалось, что решение было обусловлено риском распространения используемых для производства ядерного оружия компонентов, а также проводимой северокорейскими властями политикой.