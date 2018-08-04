Совместные учения Египта и США завершились

В Красном море завершились совместные учения Египта и США

В Красном море завершились Eagle Response 2018 — совместные учения Египта США , а также других стран.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на египетских военных.

В учениях, которые начались 24 июля, приняли участие ряд арабских стран.

Центральное командование США сообщило, что учения «предоставляют возможность участвующим странам сотрудничать в ещё более широком диапазоне операций по морской безопасности».