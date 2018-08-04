Совместные учения Египта и США завершились

В Красном море завершились Eagle Response 2018 — совместные учения Египта, США, а также других стран.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на египетских военных.
В учениях, которые начались 24 июля, приняли участие ряд арабских стран.
Центральное командование США сообщило, что учения «предоставляют возможность участвующим странам сотрудничать в ещё более широком диапазоне операций по морской безопасности».
Накануне сообщалось, что международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) начала проведение учений на территории Косова.