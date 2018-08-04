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Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету
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Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китайская академия аэрокосмической аэродинамики (CAAA) сообщила об успешных испытаниях гиперзвукового летательного аппарата Star Air-2, выполненного по технологии Waverider.
Аппараты этого типа имеют клиновидную носовую часть — она улучшает подъемную силу на сверхзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные полны. Фактически Waverider скользит на верхней кромке воздушного потока, создаваемой его собственным разгоном.
Первый летный тест Star Air-2 был выполнен 3 августа на полигоне в северо-западной части КНР. Запущенный в 6.41 по местному времени аппарат поднялся в воздух, сбросил аэродинамический обтекатель, разогнался и в течение 10 минут выполнял заданные программой маневры.
Помимо КНР, над гиперзвуковыми аппаратами по технологии Waverider работают и в США — на тестах гиперзвуковая ракета Boeing X-51 показала скорость в 5,1 Маха.
Напомним, в России на опытно-боевом дежурстве стоит авиационная ракета "Кинжал", способная разгоняться до 10 М. Противокорабельный "Циркон" показал на испытаниях скорость в 8 Маха. Началось серийное производства боевого блока "Авангард", летающего на 25 М. Российское гиперзвуковое оружие основано на иных физических приницпах, нежели Waverider.
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