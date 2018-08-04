Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету

CAAA successfully test flew waverider hypersonic flight vehicle 星空/Sky star-2 in the northwest test range on Friday morning, the rocket completed active phase turning, stage/fairing separation, flight vehicle autonomous flight and high maneuvering turning in 10 minutes' flight. pic.twitter.com/LhR3OrJuRy— dafeng cao (@dafengcao) 3 августа 2018 г. Китайская академия аэрокосмической аэродинамики (CAAA) сообщила об успешных испытаниях гиперзвукового летательного аппарата Star Air-2, выполненного по технологии Waverider.

Аппараты этого типа имеют клиновидную носовую часть — она улучшает подъемную силу на сверхзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные полны. Фактически Waverider скользит на верхней кромке воздушного потока, создаваемой его собственным разгоном.

Первый летный тест Star Air-2 был выполнен 3 августа на полигоне в северо-западной части КНР . Запущенный в 6.41 по местному времени аппарат поднялся в воздух, сбросил аэродинамический обтекатель, разогнался и в течение 10 минут выполнял заданные программой маневры.

Помимо КНР, над гиперзвуковыми аппаратами по технологии Waverider работают и в США — на тестах гиперзвуковая ракета Boeing X-51 показала скорость в 5,1 Маха.