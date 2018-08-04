Армия Беларуси получила на вооружение новые БТР и минометы «НОНА»

103-я гвардейская воздушно-десантная бригада Беларуси получила на вооружение бронетранспортеры БТР-70МБ1 и минометы 2Б23 "НОНА М1" калибром 120 миллиметров. Технику вручил заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор Сергей Симоненко

Как сообщает пресс-служба Минобороны Республики Беларусь, военнослужащим передали 32 бронетранспортера БТР-70МБ1, 18 минометов 2Б23. Минометы получили батареи смешанного артиллерийского дивизиона бригады.

В белорусской армии идет плановый процесс перевооружения. Причем упор делают на отечественные образцы. Например, бронетранспортер БТР-70 модернизировали на предприятиях Беларуси до уровня БТР-70МБ1. Он имеет теперь более надежную трансмиссию, улучшенный корпус позволяет быстрее и безопаснее десантироваться.

На БТР поставили дизельный двигатель мощностью 260 лошадиных сил. Машина двигается по шоссе со скоростью 80 километров в час, на плаву — до 9 километров. БТР-70МБ1 имеет современную радиостанцию Р-181-50 ТУ "Дрофа", тоже производства Республики Беларусь, систему установки дымовых завес.

Что касается миномета 2Б23, то дальность его стрельбы — до девяти километров. Миномет буксируется на белорусском автомобиле, который возьмет и расчет из пяти человек и боеприпасы. Максимальная скорость движения по шоссе — 80 километров в час, по бездорожью — 40. Автомобиль может десантироваться на штатных платформах сил специальных операций парашютным способом.