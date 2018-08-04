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В Севастополе завершился слет юных моряков
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В Севастополе завершился слет юных моряков 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В нем приняли участие десять команд из различных регионов России.
В Севастополе в Черноморском высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова (ЧВВМУ) завершился Четвертый открытый слет юных моряков, в ходе которого участники состязались в различных дисциплинах морского многоборья.
В ходе слета юные моряки приняли участие в соревнованиях по флажному семафору, вязанию морских узлов, гребле и парусной гонке на ялах, посадке в спасательный плот, а также по стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата Калашникова.
Завершение слета, в котором приняли участие 10 команд из различных регионов России, и награждение победителей прошло на плацу ЧВВМУ им. П. С. Нахимова.
По итогам пяти дней соревнований победу в морском многоборье одержала команда «Норд-Ост» из Новосибирска, а в состязаниях по военно-прикладным видам спорта первое место завоевала команда «Вертикаль» из Майкопа.
В Четвертом открытом слете юных моряков в Севастополе приняли участие детские команды из Тамбова, Новосибирска, Екатеринбурга, Вязьмы, Переславля-Залесского, Ставрополя, Майкопа, Алушты и Ялты.
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