В Севастополе завершился слет юных моряков

В нем приняли участие десять команд из различных регионов России.

В Севастополе в Черноморском высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова (ЧВВМУ) завершился Четвертый открытый слет юных моряков, в ходе которого участники состязались в различных дисциплинах морского многоборья.

В ходе слета юные моряки приняли участие в соревнованиях по флажному семафору, вязанию морских узлов, гребле и парусной гонке на ялах, посадке в спасательный плот, а также по стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата Калашникова.

Завершение слета, в котором приняли участие 10 команд из различных регионов России, и награждение победителей прошло на плацу ЧВВМУ им. П. С. Нахимова.

По итогам пяти дней соревнований победу в морском многоборье одержала команда «Норд-Ост» из Новосибирска, а в состязаниях по военно-прикладным видам спорта первое место завоевала команда «Вертикаль» из Майкопа.

В Четвертом открытом слете юных моряков в Севастополе приняли участие детские команды из Тамбова, Новосибирска, Екатеринбурга, Вязьмы, Переславля-Залесского, Ставрополя, Майкопа, Алушты и Ялты.