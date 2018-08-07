Ещё
Медведев объяснил остановку танков РФ у Тбилиси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев объяснил остановку российских танков у Тбилиси в 2008 году 

Lenta.ru 4 часа назад
В 2008 году у России не было задачи разгромить грузинскую армию или казнить Саакашвили. Была цель выбить грузинские войска из Цхинвала и навести там порядок, рассказал газете «Коммерсантъ» российский премьер-министр Дмитрий Медведев в годовщину вооруженного конфликта между Россией и Грузией.
«Я считаю, что правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия», — заявил глава правительства Медведев, занимавший в 2008-2012 годах пост президента России. По его мнению, деэскалация военных действий позволила успокоить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии и выйти на спокойные отношения с ЕС и другими странами.
Премьер-министр назвал причиной начала конфликта аморальное и преступное поведение Михаила Саакашвили, который был в те годы президентом Грузии. Медведев предположил, что до ввода войск в Южную Осетию Саакашвили переговрил со своими покровителями в США.
Грузия ввела войска в Южную Осетию в ночь с 7 на 8 августа 2008 года и попыталась взять регион под свой контроль. В конфликт вмешалась Россия, которая вытеснила грузинских военных из Цхинвала. После прекращения боевых действия Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
Последние новости
Она встанет в позу бесплатно: как тренер Мадонны развлекается в Москве Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии87  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я депутат и платить не буду»513
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»643
Опровергнут миф о появлении человека53
Раскрыта причина таинственной пропажи Порошенко45
Врачи будут лечить Жукова всю жизнь14
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение