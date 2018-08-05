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Разведчики РФ оказались лучшими
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Разведчики РФ стали лучшими на огневом этапе конкурса АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Участники конкурса провели стрельбу из автомата АК-74, ручного пулемета Калашникова, пистолета Макарова, снайперской винтовки Драгунова и ручного противотанкового гранатомета.
Российские военные разведчики на огневом этапе конкурса АрМИ-2018 «Отличники войсковой разведки-2018» показали наивысший результат в индивидуальной стрельбе.
Разведчикам предстояло поразить мишени с дистанций от 15 до 600 м в зависимости от типа оружия. Стрельба производилась на время, и участники получили дополнительные баллы за сэкономленные боеприпасы.
Второй и третий результат в индивидуальной стрельбе продемонстрировали военнослужащие из Китая и Казахстана.
В конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018», который проходит в Новосибирской области, принимают участие команды из России, Китая, Узбекистана, Судана, Беларуси, Казахстана, Армении и Зимбабве.
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