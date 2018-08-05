Разведчики РФ оказались лучшими

Разведчики РФ стали лучшими на огневом этапе конкурса АрМИ-2018

Участники конкурса провели стрельбу из автомата АК-74, ручного пулемета Калашникова, пистолета Макарова, снайперской винтовки Драгунова и ручного противотанкового гранатомета.

Российские военные разведчики на огневом этапе конкурса АрМИ-2018 «Отличники войсковой разведки-2018» показали наивысший результат в индивидуальной стрельбе.

Разведчикам предстояло поразить мишени с дистанций от 15 до 600 м в зависимости от типа оружия. Стрельба производилась на время, и участники получили дополнительные баллы за сэкономленные боеприпасы.

Второй и третий результат в индивидуальной стрельбе продемонстрировали военнослужащие из Китая и Казахстана.

В конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018», который проходит в Новосибирской области, принимают участие команды из России, Китая, Узбекистана, Судана, Беларуси, Казахстана, Армении и Зимбабве.