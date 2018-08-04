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На Украине заявили о плачевном состоянии армии
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Экс-министр обороны Украины заявил о плачевном состоянии армии 

RT на русском 46 минут назад
Фото: ТАСС
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что материально-техническое обеспечение украинской армии является плачевным. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, офицерам приходится за свой счёт покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы.
«Мне звонят и рассказывают: мне дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои», — сказал Гриценко.
Также он заявил, что в армии нет квалифицированного командующего состава. По его данным, целое подразделение украинской армии, прошедшее аттестацию партнёров НАТО, написало рапорты об увольнении из-за того, что «некому нормально поставить задачу».
Кроме того, бывший министр заявил о коррупции в вооружённых силах.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что за полгода из армии уволились тысячи офицеров и контрактников.
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