На Украине заявили о плачевном состоянии армии

Экс-министр обороны Украины заявил о плачевном состоянии армии

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что материально-техническое обеспечение украинской армии является плачевным. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, офицерам приходится за свой счёт покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы.

«Мне звонят и рассказывают: мне дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои», — сказал Гриценко.

Также он заявил, что в армии нет квалифицированного командующего состава. По его данным, целое подразделение украинской армии, прошедшее аттестацию партнёров НАТО , написало рапорты об увольнении из-за того, что «некому нормально поставить задачу».

Кроме того, бывший министр заявил о коррупции в вооружённых силах.