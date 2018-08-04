Украинская армия страдает от «дубизма»

С чем связаны заявления о плачевной ситуации в армии Украины

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что вооружённые силы Украины находятся в бедственном положении. По его словам, многие военнослужащие уходят в отставку не только из-за плохого денежного обеспечения, но и из-за «армейского дубизма». При этом эксперты отмечают, что подобная оценка близка к реальности, а в будущем ситуация может только ухудшиться. Однако заявления Гриценко связывают также с его амбициями на предстоящих в марте 2019-го президентских выборах. Политика называют одним из фаворитов предвыборной гонки, тогда как перспективы действующего главы государства Петра Порошенко удержаться у власти многие связывают только с возможным введением военного положения.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал плачевным состояние украинских вооружённых сил. Украинский политик, возглавлявший Минобороны в 2005 — 2007 гг. рассказал в эфире телеканала NewsOne о бедственной ситуации в ВСУ. По его словам, из-за плохого материально-технического обеспечения некоторые офицеры вынуждены за свой счёт покупать запчасти и расходные материалы для техники.

«Мне звонят и рассказывают: дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы. Офицер, который отвечает за жизнь, за обеспечение своей части или подразделения, обязан заботиться о солдатах и когда государство не даёт, то они вынуждены тратить свои деньги», — сказал Гриценко.

Также он указал, что в украинской армии нет квалифицированного командующего состава. Так, по его словам, целое подразделение ВСУ, прошедшее аттестацию партнёров НАТО , написало рапорты об увольнении из-за того, что «некому нормально поставить задачу».

«Из армии уходят не только из-за низкого денежного обеспечения, но и из-за армейского дубизма», — подчеркнул политик.

По его словам, также в армии процветает коррупция. Например, ряд офицеров сообщили ему, что во время отбора для участия в миротворческой миссии в Конго конкурс прошли заплатившие взятку военнослужащие, несмотря на низкие показатели нормативов физподготовки или стрельбы.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко © Сергей Химич / Wikipedia

«Деньги бы всё равно украли»

По словам опрошенных RT экспертов, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко достаточно объективно оценил текущее состояние Вооружённых сил Украины. По их мнению, в дальнейшем, исходя из объективных показателей недостаточного финансирования и проводимой кадровой политики, стоит ожидать только ухудшения ситуации.

Как отметил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин, если объективно подходить к проблемам ВСУ, то стоит понимать: в условиях продолжающейся в стране гражданской войны в Киеве в значительной мере пренебрегают материальным обеспечением, подготовкой личного состава и прочими процедурами по развитию армии.

«Безусловно, Гриценко достаточно объективно оценил ситуацию, потому что столько лет, начиная с середины 1990-х, разворовывать и продавать технику, фактически не пополняя её — это логическое завершение того, что происходит с ВСУ», — заявил эксперт.

По словам собеседника RT, дальше ситуация будет лишь ухудшаться на фоне разрушения военно-промышленного комплекса и разрыва экономических и производственных связей с Россией

«На стандарты НАТО просто денег нет. А если бы и дали им деньги на Западе, то их всё равно украли бы. То есть ситуация действительно очень плачевная», — отметил Анохин.

В свою очередь, эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко подчёркивает, что двумя фундаментальными вещами при формировании армии являются военный бюджет страны и технологическая база как производная от экономического состояния страны в целом.

«Естественно, в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, для страны, которая пытается поднять свои вооружённые силы на новый уровень, таких средств недостаточно. Поэтому совершенно объективно существуют факты, что зачастую по определённым направлениям финансирования нет и людям приходится решать свои проблемы самим. В целом проблемы очень большие», — отметил Пономаренко.

Он отметил, что не стоит удивляться подобным фактам, поскольку для финансирования современной армии требуются значительные средства. И украинская экономика в настоящий момент просто не может потянуть всё возрастающие потребности ВСУ.

При этом, говоря о кадровых проблемах, эксперт назвал причиной сложившейся ситуации обстановку в верховном командовании и его ближайшем круге: «Рыба гниёт с головы. Поэтому здесь все вопросы надо адресовать тем, кто ставит работу с кадрами».

«Общее состояние страны, экономики, военного бюджета, промышленности и всё же определённые решения руководства таковы, что в настоящий момент удовлетворительным признать состояние ВСУ нельзя», — подытожил Пономаренко.

Участники тактических учений украинских военных на Яворовском полигоне во Львовской области РИА Новости

«Ввести военное положение»

Также вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин отметил, что новый выпад Анатолия Гриценко в сторону украинских властей может быть связан с предстоящими через несколько месяцев президентскими выборами.

«Он, имея определённый опыт в президентских гонках, именно сейчас выдвигает серьёзные обвинения в адрес Порошенко. В данном случае это заявка на высшую должность», — отметил эксперт.

По словам собеседника RT, Гриценко прекрасно понимает, что в складывающейся ситуации, при настолько низком рейтинге единственным способом Петра Порошенко остаться у власти является введение военного положения.

«Здесь бывший министр обороны просто спекулирует, с одной стороны, «ратуя» за мощную армию. С другой стороны, понимая, что ввести военное положение можно только с помощью армии… Поэтому здесь он выступает совершенно беспроигрышно… Он может просто зажать Порошенко очень серьёзными силами вооружённых сил, за которые он якобы ратует, как будто не под его началом воровали и продавали вооружение и боеприпасы», — добавил политолог.

Отметим, что согласно последним опросам украинских социологических институтов, лидерами президентской гонки на Украине остаются глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко и руководитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко

По данным опубликованного 12 июля исследования социологической группы «Рейтинг» за Тимошенко свои голоса готовы отдать 17,1% участников голосования, за Гриценко — 9,7%, а за Бойко — 8,9%. При этом Порошенко поддерживают 7,8% респондентов, при том что действующий глава государства возглавляет антирейтинг — почти половина участников опроса заявили, что ни в коем случае не проголосовали бы за него. Похожие результаты показал и опрос Киевского международного института социологии, проведённый в середине июня.

Говоря о ситуации в ВСУ, стоит добавить, что в конце июля в Минобороны Украины сообщили об увольнении в запас за первые шесть месяцев 2018 года 11 тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт. При этом до конца года ожидается увольнение ещё 18 тысяч человек. Тогда в Минобороны пояснили, что основной причиной ухода в отставку является недостаточный уровень материального обеспечения военнослужащих.

Также добавим, что в сентябре 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшее руководство ВСУ в распродаже армейского имущества в 2005-2014 гг. на сумму почти в 2 млрд гривен. За указанный период было продано 832 танка, 232 вертолёта, 202 самолёта, 714 БТР и БМП, 4930 автомобилей 28555 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, почти 2 млн единиц стрелкового оружия и боеприпасов на 560 млн гривен.