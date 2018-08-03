Госдеп разрешил продажу Латвии боевых вертолетов

Государственный департамент США выдал разрешение на продажу Латвии четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk ("Ю-эйч-60-м Блэк Хок"). Об этом в пятницу сообщила на своем газета Defence News.
Предполагается поставить в Латвию четыре вертолета, десять двигателей, а также сопутствующие оборудование и снаряжение. Стоимость сделки оценивается в $200 млн Теперь продажу должен утвердить Сенат Конгресса США. После этого Вашингтон и Рига смогут начать переговоры о конкретных деталях соглашения по закупке вертолетов Black Hawk производства компании Sikorsky Aircraft.
Как отмечает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), эти поставки будут содействовать внешней политике и политике в области национальной безопасности США.