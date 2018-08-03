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Россия вышла в лидера «Дорожного патруля»
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Россия, Китай и Узбекистан вышли в лидеры конкурса «Дорожный патруль» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборные России, Китая и Узбекистана вышли в лидеры конкурса "Дорожный патруль" Армейских международных игр "Арми-2018" после "военно-технической эстафеты", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"По результатам сегодняшних соревнований места распределились следующим образом: 1 место — команда ВАИ ВС РФ, 2 место — команда Китайской Народной Республики, третье — Команда Республики Узбекистан, четвертое — команда Исламской Республики Иран и пятое — команда Республики Армения", — говорится в сообщении.
Поясняется, что в "военно-технической эстафете" участники команд выполняли заезды по автодрому на патрульных автомобилях Lada Vesta, преодолевали искусственные препятствия "Косогор", "Холм" "Железнодорожный переезд", "Ограниченные проезды", а также выполняли нормативы по оказанию первой помощи пострадавшему в результате условного ДТП, тушению пожара на месте ДТП, а также практической стрельбе из автомата АКСУ и пистолета ПМ.
Каждый участник команды проезжал два круга по соревновательной трассе и передавал эстафету следующему представителю команды, в качестве эстафетной палочки использовался жезл регулировщика. Штрафное время каждому участнику заезда начислялось при стрельбе из автомата и пистолета в случае попадания не во все мишени, а штрафной круг — непопадания в две мишени.
"По итогам пяти прошедших дней конкурса среди военных автомобильных инспекций Вооруженных Сил Российской Федерации в общем зачете несомненно лидирует команда ВАИ Вооруженных Сил Российской Федерации", — добавляют в департаменте.
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