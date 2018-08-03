Российские минометчики установили рекорд на АрМИ-2018

В конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который проходит в Казахстане, российскому экипажу тягача МТ-ЛБ удалось улучшить предыдущий лучший результат в эстафете более чем на две минуты.
Российский минометный расчет под командованием старшего сержанта Тимура Калманова установил рекорд на трассе конкурса «Мастера артиллерийского огня».
«Экипаж гусеничного тягача МТ-ЛБ под командованием старшего сержанта Тимура Калманова преодолел шестикилометровую дистанцию с препятствиями за 15 минут 35 секунд, поразив мишени для миномета и ручного гранатомета с первого выстрела. Наша команда улучшила прошлогоднее достижение казахстанской команды почти на две с половиной минуты», — сказано в сообщении.
Второй результат показал казахстанский экипаж, третий — у Азербайджана.
Конкурс «Мастера артиллерийского огня» проводится на полигоне Гвардейский в Казахстане и продлится до девятого августа. В состязании принимают участие команды из 11 стран: Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что военнослужащие из Ирана, Сирии и Узбекистана принимают участие в конкурсе артиллеристов впервые.