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В Польше военный избил двух американских солдат
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В Польше военный избил двух американских солдат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Alik Keplicz
Суд Щецина на три месяца арестовал польского солдата, избившего двух американских военнослужащих, сообщает издание Wprost.
Драка произошла 22 июля возле одного из баров в городе Злоценец. Как отмечается в статье, один из пострадавших до сих пор находится в больнице. Другой вернулся в расположение своей части после оказания медицинской помощи.
Причины конфликта между солдатами пока неизвестны.
В прокуратуре заявили, что польскому военнослужащему грозит до восьми лет лишения свободы за "нанесение серьезного вреда здоровью одного из потерпевших".
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