Поляк избил двух американских военных

В Польше военный избил двух американских солдат

Суд Щецина на три месяца арестовал польского солдата, избившего двух американских военнослужащих, сообщает издание Wprost.

Драка произошла 22 июля возле одного из баров в городе Злоценец . Как отмечается в статье, один из пострадавших до сих пор находится в больнице. Другой вернулся в расположение своей части после оказания медицинской помощи.

Причины конфликта между солдатами пока неизвестны.