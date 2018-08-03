Испытания подводного беспилотника начались в Крыму

Испытания подводного беспилотника «Клавесин-2» начались в Крыму

Российские военные на морском полигоне в Крыму проводят испытания автономного необитаемого подводного аппарата " Клавесин-2".

Как сообщает портал "Военные материалы", необитаемый подводный аппарат может проводить обследования дна на больших глубинах, заниматься картографией и зондированием грунта.

"Клавесин-2" — это уже второе поколение отечественных автономных необитаемых аппаратов. Он крупнее и массивнее своего предшественника, который похож на торпеду. Дальность хода робота — 50 километров. В составе его бортового оборудования — детектор магнитных аномалий, видеокамера, датчики температуры и электропроводности.

Новые подводные роботы могут поступить на вооружение уже до конца нынешнего года.

Уже известно, что разрабатывается и более сложная модель комплексной роботизированной системы. Ее планируют применять для охраны морских территорий и районов континентального шельфа.