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Испытания подводного беспилотника начались в Крыму
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Испытания подводного беспилотника «Клавесин-2» начались в Крыму 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Российские военные на морском полигоне в Крыму проводят испытания автономного необитаемого подводного аппарата " Клавесин-2".
Как сообщает портал "Военные материалы", необитаемый подводный аппарат может проводить обследования дна на больших глубинах, заниматься картографией и зондированием грунта.
"Клавесин-2" — это уже второе поколение отечественных автономных необитаемых аппаратов. Он крупнее и массивнее своего предшественника, который похож на торпеду. Дальность хода робота — 50 километров. В составе его бортового оборудования — детектор магнитных аномалий, видеокамера, датчики температуры и электропроводности.
Новые подводные роботы могут поступить на вооружение уже до конца нынешнего года.
Уже известно, что разрабатывается и более сложная модель комплексной роботизированной системы. Ее планируют применять для охраны морских территорий и районов континентального шельфа.
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