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В России рассказали об субатомном оружии
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В России рассказали об субатомном оружии 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Shutterstock
Российские ученые оценили перспективы создания кварковой бомбы. Экспертов опросило РИА Новости.
По мнению астрофизика Сергея Попова из Государственного астрономического института (ГАИШ) МГУ, в настоящее время поглотить весь мир кварковое вещество не может, поскольку оно наделено электрическим зарядом.
«От заряда придется избавляться. Можно, в принципе, придумать как. Почему бы и нет? Ученые пытаются обсуждать даже, как черпать энергию из расширяющейся Вселенной. Мы не знаем, реализуется ли такой процесс в природе, удастся ли им манипулировать. Но понимая, что проблемы технические, а не фундаментальные, я не могу не допустить эту идею в фантастическом романе», — говорит ученый.
Начальник отдела физики высоких энергий ОИЯИ (Дубна) Олег Теряев отмечает потенциальную опасность такого оружия и его нереализуемость из-за конфайнмента кварков.
«Очень хорошо, что кварки так связаны. Если бы они вылетали из ядра, образовалась бы ужасная кварковая бомба с энергией больше, чем при ядерном взрыве. Дефект массы близок к ста процентам», — сказал Теряев.
В несвязанном (вне какой-либо частицы) состоянии кварки находиться не могут. Это обусловлено тем, что сила взаимодействия кварков (ядерная, или, иначе, сильная сила) увеличивается с ростом расстояния между ними. Последние не могут покинуть протон или любой другой адрон (так называют частицы, участвующие в сильном взаимодействии) — это явление получило название конфайнмента (иначе — невылетания) кварков. Его математически строгой теории до сих пор не существует, а ее создание сводится к решению одной из Задач тысячелетия, сформулированных институтом Клэя.
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