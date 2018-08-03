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Захарова назвала цель учений Грузии и НАТО
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Захарова: цель учений НАТО в Грузии — оказать давление на РФ, Абхазию и Южную Осетию 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС
Проведение учений НАТО в Грузии подпитывает милитаристские настроения. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не можем согласиться с заявлениями Минобороны Грузии, что эти учения нацелены на содействие обеспечению безопасности черноморского региона. Стабильность и безопасность — это конструктивный диалог, а не вертолеты и танки, — отметила Захарова. — Очевидно, что их настоящая задача — проецирование силового давления, в первую очередь на Южную Осетию, Абхазию и Россию".
По ее словам, реальными последствиями таких учений являются "подпитка милитаристских настроений и эскалация напряженности".
В Москве сожалеют, что "под различными предлогами в эти учения оказались вовлечены соседние с Грузией страны".
Совместные учения 13 стран — членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018 ("Достойный партнер — 2018") начались 1 августа на военной базе Вазиани в Грузии. По данным Минобороны Грузии, в маневрах принимают участие более 3 тыс. военнослужащих. Сценарий учений предусматривает проведение командно-штабных и полевых занятий, боевые стрельбы, взаимодействие маневренных и боевых элементов.
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