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На «Танковом биатлоне обострилась борьба за лидерство
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На «Танковом биатлоне обострилась борьба за лидерство 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Алексей Иванов/ ТРК "Звезда"
Корреспондент «Звезды» рассказал о сокращении дистанции между российскими танкистами и их зарубежными соперниками.
За несколько дней до завершения первого этапа «Танкового биатлона» наметилось сокращение дистанции с лидером соревнований — командой России. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Даниил Левин.
«Начинается противостояние Казахстана и Китая. Эти две страны претендуют на то, чтобы сместить лидера — Россию, которая на первом месте. Но подобраться близко к нашим танкистам не удается, все-таки очень большое раасстояние. И китайцам, и казахам нужно прибавлять в точности стрельбы и скорости прохождения этапов», — передал Левин с полигона Алабино, где проходят международные соревнования танкистов.
Он также отметил, что в пятницу 3 августа, несмотря на будний день, посмотреть на состязания танковых экипажей собралось очень много болельщиков.
Соревнования танкистов проходят на полигоне Алабино в Московской области с 28 июля по 11 августа 2018 года.
Заезды танковых экипажей первого этапа соревнований, Индивидуальной гонки, состоятся 28 — 31 июля, а также 3-5 августа. Полуфинал конкурса, Эстафета, пройдет с 7 по 9 августа с 11:00 по 15:00.
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