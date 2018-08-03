На «Танковом биатлоне обострилась борьба за лидерство

Корреспондент «Звезды» рассказал о сокращении дистанции между российскими танкистами и их зарубежными соперниками.

За несколько дней до завершения первого этапа «Танкового биатлона» наметилось сокращение дистанции с лидером соревнований — командой России . Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Даниил Левин.

«Начинается противостояние Казахстана и Китая. Эти две страны претендуют на то, чтобы сместить лидера — Россию, которая на первом месте. Но подобраться близко к нашим танкистам не удается, все-таки очень большое раасстояние. И китайцам, и казахам нужно прибавлять в точности стрельбы и скорости прохождения этапов», — передал Левин с полигона Алабино, где проходят международные соревнования танкистов.

Он также отметил, что в пятницу 3 августа, несмотря на будний день, посмотреть на состязания танковых экипажей собралось очень много болельщиков.

Соревнования танкистов проходят на полигоне Алабино в Московской области с 28 июля по 11 августа 2018 года.

Заезды танковых экипажей первого этапа соревнований, Индивидуальной гонки, состоятся 28 — 31 июля, а также 3-5 августа. Полуфинал конкурса, Эстафета, пройдет с 7 по 9 августа с 11:00 по 15:00.