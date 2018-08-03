Севастополь отметил День ВДВ

Основные мероприятия праздника, привлёкшие многочисленных жителей и гостей города, прошли на площади перед памятником «Матросу и Солдату» на мысе Хрустальный, где состоялись показательные выступления десантников и разведчиков ЧФ.

Севастополе праздничные мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) начались с возложения венков и цветов воинам-десантникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на мемориальном кладбище в поселке Дергачи, а затем у памятника воинам-афганцам в центре города.

Основные мероприятия праздника, привлёкшие многочисленных жителей и гостей Севастополя, прошли на площади перед памятником «Матросу и Солдату» на мысе Хрустальный, где состоялись показательные выступления десантников и военнослужащих разведывательных подразделений Черноморского флота.

Зрители увидели захват базы террористов, обезвреживание бронеавтомобиля главаря бандитов, приемы рукопашного боя.

В показательных выступлениях приняли участие воспитанники спортивного военно-патриотического клуба «Победа».

Участниками праздника стали зрители, для которых было организовано соревнование по сборке-разборке автомата Калашникова и выставка современной военной техники и вооружения.