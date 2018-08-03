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Миссия НАТО в Косове проводит учения
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Миссия НАТО в Косове проводит учения 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) начала проведение учений на территории Косова.
«KFOR проводит учения в Косове в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН с целью поддержания готовности и оперативного потенциала, и чтобы гарантировать мир, безопасную обстановку и свободу передвижения», — говорится в сообщении миссии на странице в Facebook.
На размещённых фотографиях видно передвижение военной техники.
Ранее в МИД России назвали дезинформацией сообщения СМИ о том, что в ходе встречи в Хельсинки президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорились по вопросу ситуации в Косове.
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