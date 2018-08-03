Шойгу поймали на лжи о НАТО

Швеция поймала Россию на лжи о НАТО

«То, что описывает российский министр обороны, неверно. НАТО не имеет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству», — заявил Хультквист.

Он указал, что требуется специальное разрешение, чтобы иностранное судно или самолет могли зайти на территорию стран.

Глава шведского Минобороны добавил, что это касается и учений. «Швеция свободна от военных союзов, и мы принимаем собственные решения», — заявил Хультквист.

Как пишет РИА Новости , Шойгу 24 июля на коллегии Минобороны говорил о беспокойстве, которое вызывает втягивание Финляндии и Швеции в структуры НАТО. По его словам, в мае был подписан договор о полноправном участии стран в учениях альянса, взамен он получил беспрепятственный доступ в их воздушное пространство и территориальные воды.

2 августа сообщалось, что Швеция закупит американские комплексы противоракетной обороны Patriot на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией.