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Шойгу поймали на лжи о НАТО
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Швеция поймала Россию на лжи о НАТО 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Министр обороны Швеции Петер Хультквист раскритиковал российского коллегу Сергея Шойгу за то, что тот якобы распространяет ложную информацию. Об этом сообщает The Local.
«То, что описывает российский министр обороны, неверно. НАТО не имеет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству», — заявил Хультквист.
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Он указал, что требуется специальное разрешение, чтобы иностранное судно или самолет могли зайти на территорию стран.
Глава шведского Минобороны добавил, что это касается и учений. «Швеция свободна от военных союзов, и мы принимаем собственные решения», — заявил Хультквист.
Как пишет РИА Новости, Шойгу 24 июля на коллегии Минобороны говорил о беспокойстве, которое вызывает втягивание Финляндии и Швеции в структуры НАТО. По его словам, в мае был подписан договор о полноправном участии стран в учениях альянса, взамен он получил беспрепятственный доступ в их воздушное пространство и территориальные воды.
2 августа сообщалось, что Швеция закупит американские комплексы противоракетной обороны Patriot на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией.
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