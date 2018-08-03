Ещё
Су-27 доработают после Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Су-27 доработают после Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
По итогам операции в Сирии ВКС России и промышленность в 2018 году начнут глубокую модернизацию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предпоследнего поколения Л-705 истребителей Су-27, сообщают «Известия».
Данные комплексы планируется доработать до уровня более совершенных авиационных систем РЭБ «Хибины». Работы пройдут в два этапа. Сначала на Л-705 будет установлено новое программное обеспечение. В ходе второго этапа будет изменена электронная начинка станций РЭБ.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что усовершенствованные комплексы многократно повысят живучесть самолетов и их эффективность в районах боевых действий. В перспективе все средства радиоэлектронной борьбы ВКС планируется интегрировать в единую систему разведки.
Л-705 смогут поддерживать взаимодействие с другими авиационными комплексами РЭБ — Л-187А «Рычаг-АВ», «Рычаг-БВ», Л-175В «Хибины» и Л-265 «Хибины-М». Обмен информацией поможет аппаратуре получать данные о целях, которые находятся вне зоны видимости Л-705.
«Модернизации подвергнутся средства РЭБ Су-27СМ и СМ (3), так как советских Су-27 на вооружении почти не осталось. Возможность унификации электроники с другими самолетами позволит командованию иметь лучшую, чем сейчас, осведомленность о ситуации в воздухе, что повысит эффективность действий ВКС», — считает военный эксперт Антон Лавров.
Последние новости
Она встанет в позу бесплатно: как тренер Мадонны развлекается в Москве Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу поймали на лжи о НАТО375
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео132
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции226
Новая возлюбленная Петросяна33
Петросян отреагировал на развод76
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение