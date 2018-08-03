Су-27 доработают после Сирии

По итогам операции в Сирии ВКС России и промышленность в 2018 году начнут глубокую модернизацию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предпоследнего поколения Л-705 истребителей Су-27, сообщают «Известия»

Данные комплексы планируется доработать до уровня более совершенных авиационных систем РЭБ «Хибины». Работы пройдут в два этапа. Сначала на Л-705 будет установлено новое программное обеспечение. В ходе второго этапа будет изменена электронная начинка станций РЭБ.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что усовершенствованные комплексы многократно повысят живучесть самолетов и их эффективность в районах боевых действий. В перспективе все средства радиоэлектронной борьбы ВКС планируется интегрировать в единую систему разведки.

Л-705 смогут поддерживать взаимодействие с другими авиационными комплексами РЭБ — Л-187А «Рычаг-АВ», «Рычаг-БВ», Л-175В «Хибины» и Л-265 «Хибины-М». Обмен информацией поможет аппаратуре получать данные о целях, которые находятся вне зоны видимости Л-705.