Ещё
Казахстанский минометный расчет лидирует на АрМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстанский минометный расчет лидирует на АрМИ после первого заезда 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Казахстанский минометный расчет захватил лидерство по итогам первого заезда индивидуальной гонки и ночного спринта в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Казахстане в рамках Армейских международных игр — 2018 (АрМИ). Об этом в четверг сообщили в пресс-центре игр в Казахстане.
"По итогам "Индивидуальной гонки" и "Ночного спринта" на первом месте минометный расчет из Казахстана с результатом 16 минут 27 секунд, на втором — команда из Белоруссии с результатом более 19 минут, замыкают тройку российские артиллеристы, показавшие время 20 минут. Стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом. Мина после выстрела пролетает 1,3 тыс. метров, поднимаясь при этом на высоту свыше 1 тыс. метров, где она подвергается воздействию коварной розы ветров в предгорьях хребта Заилийский Алатау", — сказали в пресс-центре.
Конкурс "Мастера артиллерийского огня" проводится на полигоне 40-й военной базы "Отар" в Казахстане и продлится до 9 августа. В состязании принимают участие команды из 11 стран — Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Сирийской Арабской Республики, Таджикистана и Узбекистана. Военнослужащие из Ирана, Сирии и Узбекистана принимают участие в конкурсе артиллеристов впервые.
IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это все: у Украины закончились деньги459
Жестокое убийство ребенка привело к цыганским погромам147
Пенсионный возраст предложили отменить490
Названо возможное место начала Третьей мировой войны4
Украинские военные заявили о масштабном «котле»206
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение