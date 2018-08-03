Украина забыла про свой День ВДВ и отметила по-российски

На Украине «забыли» про свой День ВДВ и отметили праздник по-российски

Украинские десантники 2 августа отпраздновали День ВДВ, несмотря на то, что на Украине этот праздник отмечается 21 ноября. Об этом сообщает издание «Обозреватель.ua».

Портал обратил внимание на то, что множество постов в соцсетях, хоть и написаны на украинском языке и с символикой Украины — все приурочены к российскому празднику. Также в сети появилось много фотографий от отслуживших в ВДВ, на которых люди позируют в голубых беретах, хотя уставной цвет головного убора солдата Десантно-штурмовых войск ВСУ — бордовый.

5 апреля Верховная Рада приняла законопроект об отказе от Высокомобильных десантных войск. По мнению законотворцев, сохранившаяся аббревиатура ВДВ «повлекла негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников».

«Название "Десантно-штурмовые войска" точнее отображает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, что соответствует стандартам государств-членов НАТО», — отметил тогда первый заместитель министра обороны страны Иван Руснак.