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Украина забыла про свой День ВДВ и отметила по-российски
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На Украине «забыли» про свой День ВДВ и отметили праздник по-российски 

Lenta.ru 1 час назад
Украинские десантники 2 августа отпраздновали День ВДВ, несмотря на то, что на Украине этот праздник отмечается 21 ноября. Об этом сообщает издание «Обозреватель.ua».
Портал обратил внимание на то, что множество постов в соцсетях, хоть и написаны на украинском языке и с символикой Украины — все приурочены к российскому празднику. Также в сети появилось много фотографий от отслуживших в ВДВ, на которых люди позируют в голубых беретах, хотя уставной цвет головного убора солдата Десантно-штурмовых войск ВСУ — бордовый.
5 апреля Верховная Рада приняла законопроект об отказе от Высокомобильных десантных войск. По мнению законотворцев, сохранившаяся аббревиатура ВДВ «повлекла негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников».
«Название "Десантно-штурмовые войска" точнее отображает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, что соответствует стандартам государств-членов НАТО», — отметил тогда первый заместитель министра обороны страны Иван Руснак.
День ВДВ отмечается в России 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем совершило прыжок подразделение десантников из 12 человек. С тех пор бойцы нового рода войск принимали участие во всех вооруженных конфликтах СССР и России.
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