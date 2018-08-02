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Новые российские ракеты станут «кошмаром» для ВВС США
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NI рассказал, какие российские ракеты станут «кошмаром» для ВВС США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новое поколение российских ракет класса "воздух-воздух" большой дальности представляет угрозу для узловых компонентов воздушных операций ВВС США — самолетов авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS), пишет обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.
"Эти ракеты дальнего радиуса действия в сочетании с правильными бомбардировщиками способны лишить США возможности проводить воздушные операции как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — отмечает журналист.
Речь идет о ракете Р-37, разрабатываемой на ее базе РВВ-БД и перспективной авиационной КС-172 — проекта управляемого снаряда наибольшей дальности. Будучи на вооружении сверхзвукового истребителя перехватчика МиГ-31 и многофункционального истребителя Су-57 (Т-50 проекта "ПАК ФА"), эти вооружения будут полезны, если российской авиации понадобится атаковать американские самолеты управления, целеуказания и разведки программ AWACS и JSTARS или транспортные суда-заправщики Boeing KC-135 или КС-46.
Разработчики Р-37 и РВВ-БД исходили из того, что истребителя с мощной боевой загрузкой будет достаточно для атаки на самолеты НАТО, замечает главный редактор журнала Moscow Defense Brief Михаил Барабанов. В бою самолет, вроде МиГ-31, на высокой скорости сблизился бы с целью и выпустил несколько залпов ракетами Р-37М. Цель, скорее всего, отслеживалась бы через радар "Заслон-М": координаты и данные посылались бы на ракету до тех пор, пока не активируется ее собственный радар. На борту истребителя так же могут находиться системы самонаведения на источник помех, работа которых отражала бы радиэлектронные атаки с американских самолетов РЭБ.
Россия также в перспективе может использовать более современные ракеты, например, КС-172. Они обладают большей дальностью пуска: 460 километров против 370 у РВВ-БД. В то же время перспективы разработки и принятия на вооружение ракет проекта К-172 остаются неясными, добавляет эксперт.
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