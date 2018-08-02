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Китайский «Кинжал» попал на фото
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Китайский «Кинжал» попал на фото 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @RupprechtDeino
Китайский модифицированный реактивный бомбардировщик средней дальности Xian H-6K (лицензионная копия советского Ту-16), вероятно, провел пробный пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты, сообщает в Twitter директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.
Эксперт приводит ссылку на пост, в котором содержатся нечеткие фотографии и изображение самолета с прикрепленным к нему оружием, предположительно, CH-AS-X-13 (модифицированной двухступенчатой твердотопливной баллистической ракетой средней дальности DF-21D).
По другой версии, оружием, испытанным китайскими военными, оказалась аэробаллистическая модификация крылатой ракеты CJ-10K (основана на приобретенной у Украины советской Х-55).
В мае 2017 года в США впервые заявили о ведущихся в Китае работах по созданию двух аэробаллистических ракет, одна из которых переносит ядерное оружие. По оценкам специалистов, CH-AS-X-13 способна достичь США. В Вашингтоне полагают, что китайская аэробаллистическая ракета будет готова к развертыванию к 2025 году.
В настоящее время, кроме Китая и Израиля, аэробаллистическими ракетами располагает Россия, у которой имеется «Кинжал», хотя ранее работы над баллистическими ракетами воздушного базирования велись в США и СССР.
Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» был впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.
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