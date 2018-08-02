Китайский «Кинжал» попал на фото 

Китайский модифицированный реактивный бомбардировщик средней дальности Xian H-6K (лицензионная копия советского Ту-16), вероятно, провел пробный пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты, сообщает в Twitter директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Following some rumours from today, the H-6N has successfully test fired one "NB" hypersonic missile. Hope for more info later. However that image posted with that note shows a bomber that is — at least serial no. -wise — just an ordinary H-6K assigned to the 10. Bomber Division pic.twitter.com/609eTvg4GI— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) 31 июля 2018 г.

Эксперт приводит ссылку на пост, в котором содержатся нечеткие фотографии и изображение самолета с прикрепленным к нему оружием, предположительно, CH-AS-X-13 (модифицированной двухступенчатой твердотопливной баллистической ракетой средней дальности DF-21D).