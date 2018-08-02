МО РФ закажет летающие танкеры нового поколения

Минобороны РФ закажет летающие танкеры нового поколения

Министерство обороны России намерено заключить с ульяновским заводом "Авиастар" долгосрочный госконтракт на поставку не менее 14 перспективных самолетов-заправщиков Ил-78М-90ДА.

— Контракт будет действовать до 2027 года, возможно, число самолетов увеличится. Но прежде мы ждем положительного заключения по госиспытаниям опытного образца Ил-78М-90ДА. Их планируется начать в этом году, — рассказал ТАСС заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время посещения авиазавода.

Летающий танкер нового поколения создан на базе глубоко модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76М-90А. У него иная конструкция крыла, новые, более мощные и экономичные двигатели, усиленное шасси, современная электроника. По сравнению с предшественниками дальность полета новой версии Ил-76 возросла на 15-20 процентов, а уровень шума и вредных выбросов приведен к международным нормам.

Ил-78М-90ДА сможет заправлять в воздухе три самолета одновременно: фронтовые — с топливных агрегатов под крыльями, ракетоносцы Дальней авиации — с хвостового портала. На земле танкер способен раздавать горючее сразу четырем самолетам.