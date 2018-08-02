Филиппины будут покупать оружие у России

Глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано заявил, что страна не откажется от покупки российских вооружений, несмотря на возможные санкции со стороны США.
"За последние недели было много критики в СМИ относительно возможных санкций США (при покупке российского оружия), мы ожидали этого и ожидаем еще большего. Но я не думаю, что мы от этого откажемся", — сказал Каэтано на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" министерской встречи АСЕАН в Сингапуре.
Также глава МИД Филиппин поздравил Лаврова с успешным проведением чемпионата мира по футболу в России.
"Позвольте мне поздравить вас от лица Филиппин с проведением чемпионата мира. Это было просто потрясающе", — сказал он.