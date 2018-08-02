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Новейшие «Элероны» поступили на Дальний Восток
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Новейшие беспилотники «Элерон» поступили в ДВОКУ 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Данные комплексы воздушной разведки позволяют вести наблюдение в радиусе 50 километров от места запуска в дневных и ночных условиях.
Комплексы ближнего действия воздушной разведки «Элерон-3СВ» поступили в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище для обучения личного состава. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«В ДВОКУ поступило несколько комплексов "Элерон-3СВ". Они оснащены фото— и видеокамерами, а также тепловизорами, и способны вести наблюдение в радиусе 50 километров от места запуска в дневных и ночных условиях. Навигация осуществляется с применением системы GPS/GLONASS, а также имеет систему магнитного курса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные комплексы можно использовать в любых климатических условиях Дальнего Востока. Они хорошо себя зарекомендовали в войсках, и регулярно применяются в ходе боевой подготовки войск Восточного военного округа.
Ранее Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) было признано одним из самых популярных вузов Минобороны РФ среди абитуриентов.
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