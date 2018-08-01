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Военные автоинспекторы РФ показали лучшее время в диагностике КамАЗов на АрМИ-2018
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Военные автоинспекторы РФ показали лучшее время в диагностике КамАЗов на АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Таким образом, российская команда продолжает лидировать на конкурсе «Дорожный патруль».
Сегодня завершился индивидуальный этап конкурса военных автоинспекторов АрМИ-2018 «Дорожный патруль», по итогам которого команда из РФ уверенно занимают первое место.
Участники соревновались в диагностике автомобилей КамАЗ-53501, а также регулированию дорожного движения на условном перекрестке. Военные инспектора России, Республики Армения, Исламской Республики Иран и Республики Узбекистан на перекрестке регулировали автомобилями российского производства, а команда Китая — производства КНР, которые они привезли специально для участия в конкурсе).
Международный этап конкурса «Дорожный патруль» проходит с 30 июля по 5 августа. В конкурсе принимают участие команды военных автоинспекций России, Республики Армения, Исламской Республики Иран и Республики Узбекистан. Торжественное закрытие конкурса «Дорожный патруль» пройдет 5 августа этого года с зрелищными показательными выступлениями военнослужащих военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
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