Военные автоинспекторы РФ показали лучшее время в диагностике КамАЗов на АрМИ-2018 

Таким образом, российская команда продолжает лидировать на конкурсе «Дорожный патруль».
Сегодня завершился индивидуальный этап конкурса военных автоинспекторов АрМИ-2018 «Дорожный патруль», по итогам которого команда из РФ уверенно занимают первое место.
Участники соревновались в диагностике автомобилей КамАЗ-53501, а также регулированию дорожного движения на условном перекрестке. Военные инспектора России, Республики Армения, Исламской Республики Иран и Республики Узбекистан на перекрестке регулировали автомобилями российского производства, а команда Китая — производства КНР, которые они привезли специально для участия в конкурсе).
Международный этап конкурса «Дорожный патруль» проходит с 30 июля по 5 августа. В конкурсе принимают участие команды военных автоинспекций России, Республики Армения, Исламской Республики Иран и Республики Узбекистан. Торжественное закрытие конкурса «Дорожный патруль» пройдет 5 августа этого года с зрелищными показательными выступлениями военнослужащих военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.