Военные автоинспекторы РФ показали лучшее время в диагностике КамАЗов на АрМИ-2018

Таким образом, российская команда продолжает лидировать на конкурсе «Дорожный патруль».

Сегодня завершился индивидуальный этап конкурса военных автоинспекторов АрМИ-2018 «Дорожный патруль», по итогам которого команда из РФ уверенно занимают первое место.

Международный этап конкурса «Дорожный патруль» проходит с 30 июля по 5 августа. В конкурсе принимают участие команды военных автоинспекций России, Республики Армения, Исламской Республики Иран и Республики Узбекистан. Торжественное закрытие конкурса «Дорожный патруль» пройдет 5 августа этого года с зрелищными показательными выступлениями военнослужащих военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.