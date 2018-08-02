Пентагон заявил о разногласии с Россией по ДСНВ

Пентагон: между Россией и США сохраняются разногласия по ДСНВ

Определенные разногласия насчет выполнения двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (нового ДСНВ) между Россией США сохраняются. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

Корреспондент ТАСС попросил его уточнить, удалось ли Москве и Вашингтону снять противоречия, касающиеся стратегических бомбардировщиков, засчитываемых в рамках выполнения нового ДСНВ. Хайтен упоминал об этих разногласиях, выступая в марте на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США . Глава СТРАТКОМ по существу дал отрицательный ответ на этот вопрос и признал, что претензии к США у России есть не только по бомбардировщикам, но и по стратегическим подводным ракетоносцам.

"Это вопросы для Госдепартамента США, а не командующего СТРАТКОМ. Даже вопрос про бомбардировщики следует адресовать Госдепартаменту США. Я сказал нашим дипломатам, что с моей точки зрения бомбардировщики и баллистические ракеты подводных лодок отвечают намерения нового ДСНВ", — заявил военачальник.

"Дипломаты обеих сторон, российской и американской, обсуждают эти вопросы. И, как они выработают решение, вы, вероятно, узнаете об этом тогда же, когда и я, поскольку этими вопросами занимаются по дипломатическим каналам, как и должно быть. Я не веду переговоры [на этот счет] со своим российским коллегой, это работа Госдепартамента США", — сказал Хайтен.

Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.