Новые технологии испытывают на Су-57

Истребители Су-57 предоставили уникальную возможность ВКС РФ

Россия проводит испытания технологий шестого поколения на самолетах Су-57. ВКС РФ планируют начать массовые закупки Су-57 в конце 2020-х — начале 2030-х годов именно в качестве истребителя шестого поколения. Если начавшиеся сейчас испытания новых технологий пройдут успешно, это приблизит новинку к массовому производству, пишет Military Watch.

Воздушно-космические силы России не так заинтересованы в самолетах пятого поколения, так как уверены в своих машинах поколения 4++ — Су-35 и МиГ-35. Успешное развитие новых технологий, которые дадут новому истребителю преимущество над Су-35 и F-22, является ключом к полной реализации потенциала новинки и упрощению производства в будущем.

Точно неизвестно, какие технологии уже испытали, а какие только планируют испытать на Су-57. Оснащение нового истребителя новыми двигателями, гиперзвуковыми ракетами и лазерным оружием позволит значительно повысить его боевой потенциал. Однако вряд ли перечисленные системы будут готовы к активной и массовой эксплуатации в течение ближайших десяти лет. До этого времени самолет будет выпускаться в небольших количествах, чтобы ВКС могли получить опыт обслуживания новой машины.

Возможность проводить испытания полностью функциональных планеров в течение стольких лет до начала их массового производства уникальна. Она позволит обеспечить максимальную эффективность Су-57 к моменту принятия на вооружение в качестве истребителя шестого поколения. Кроме того, успешное испытание новых технологий позволит использовать их и на других машинах, таких как, к примеру, перспективный перехватчик МиГ-41.