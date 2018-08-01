Ещё
Новые технологии испытывают на Су-57
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истребители Су-57 предоставили уникальную возможность ВКС РФ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия проводит испытания технологий шестого поколения на самолетах Су-57. ВКС РФ планируют начать массовые закупки Су-57 в конце 2020-х — начале 2030-х годов именно в качестве истребителя шестого поколения. Если начавшиеся сейчас испытания новых технологий пройдут успешно, это приблизит новинку к массовому производству, пишет Military Watch.
Воздушно-космические силы России не так заинтересованы в самолетах пятого поколения, так как уверены в своих машинах поколения 4++ — Су-35 и МиГ-35. Успешное развитие новых технологий, которые дадут новому истребителю преимущество над Су-35 и F-22, является ключом к полной реализации потенциала новинки и упрощению производства в будущем.
Точно неизвестно, какие технологии уже испытали, а какие только планируют испытать на Су-57. Оснащение нового истребителя новыми двигателями, гиперзвуковыми ракетами и лазерным оружием позволит значительно повысить его боевой потенциал. Однако вряд ли перечисленные системы будут готовы к активной и массовой эксплуатации в течение ближайших десяти лет. До этого времени самолет будет выпускаться в небольших количествах, чтобы ВКС могли получить опыт обслуживания новой машины.
Возможность проводить испытания полностью функциональных планеров в течение стольких лет до начала их массового производства уникальна. Она позволит обеспечить максимальную эффективность Су-57 к моменту принятия на вооружение в качестве истребителя шестого поколения. Кроме того, успешное испытание новых технологий позволит использовать их и на других машинах, таких как, к примеру, перспективный перехватчик МиГ-41.
Российская Газета: последние новости
Стало известно о создании в России нового стратегического оружия Российский "Цефалопод" станет убийцей подлодок Американская баллистическая ракета рухнула в Тихий океан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России166
Новая страна признала Крым российским71
В застенках ДНР нашлись сотни россиян245
Российских журналистов в Африке убила экономия45
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение