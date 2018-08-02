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Швеция приобретет у США системы Patriot
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Швеция решила купить американскую систему ПВО Patriot 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Швеции поручило ведомству вооруженных сил страны и управлению материально-технического обеспечения вооруженных сил (FMV) провести закупку системы ПВО США "Пэтриот". Об этом говорится в сообщении для прессы правительства Швеции.
"Сегодня правительство приняло решение уполномочить вооруженные силы на приобретение новой системы противовоздушной обороны среднего радиуса действия. Одновременно правительство приняло решение разрешить управлению материально-технического обеспечения вооруженных сил заключить соглашение с США о покупке американской системы противовоздушной обороны Patriot", — говорится в сообщении для прессы.
Поясняется, что после прошедших с американской стороной переговоров Швеции предложено купить четыре единицы системы и два типа ракет, а также техническое оборудование и обучение. Поставки системы ожидаются в период с 2020 по 2025 годы.
По данным шведских СМИ, сумма сделки составит на первом этапе как минимум 10 миллиардов крон (один миллиард евро).
Переговоры по вопросу закупки правительство вело некоторое время внутри страны с оппозиционными консервативными партиями и принятое решение стало результатом этого диалога.
Председатель парламентского комитета по обороне Аллан Видман, комментируя шведскому телевидению SVT решение, сказал, что процесс рассмотрения вопроса о закупке упомянутой системы в правительстве может стать предметом расследования в конституционном комитете парламента, так как глава минобороны Швеции Петер Хультквист рассказал о решении правительства Радио Швеции SR в среду, до информирования по вопросу в парламентском комитете по обороне.
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