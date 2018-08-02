Команда России лидирует в «Военном ралли-2018»

Состязание военных водителей впервые проходит в районе горно-пустынного полигона Кара-Хаак в республике Тыва.

В ходе международного конкурса «Военное ралли-2018» команда Вооруженных Сил Российской Федерации одержала победу во втором этапе конкурса — гонка с преследованием. В рамках Армейских международных игр АрМИ-2018 состязание военных водителей впервые проходит в районе горно-пустынного полигона Кара-Хаак под Кызылом.

Войсковые автомобилисты состязались на бездорожном 134-километровом маршруте Сукпак — Тос-Булак, пролегающем по песчаным, горным и заливным участкам местности Республики Тыва.

На финише места распределились следующим образом: команда России завоевала первые два места, третьими финишировали водители команды Египта.

«Не смотря на высокую температуру воздуха и запыленность маршрута на этапе "гонка с преследованием", у экипажей было огромное желание прийти к финишу с наименьшим временным показателем. Соблюдая скоростной режим, каждый водитель пытался наверстать упущенное время. Все команды сумели показать свой профессионализм и сохранить технику в исправном состоянии. Участники команд и зрители ралли с нетерпением ждут четвертого завершительного этапа "командная гонка", где будет определен победитель соревнований», — сказал заместитель главного судьи международного конкурса «Военное ралли-2018» Сергей Чертков.

После двух этапов конкурса в общекомандном зачете лидируют военнослужащие из России.

Международный конкурс «Военное ралли» в Республике Тыва проводится впервые. Участвуют команды из Египта, Китая, России и Узбекистана. Всего в конкурсе четыре этапа, победителя объявят 4 августа.