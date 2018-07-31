Корабли ВМФ России зайдут в японский порт

«Мы договорились согласовать заход в порт Хакодате Тихоокеанского российского флота в октябре этого года в качестве одного из мероприятий оборонного сотрудничества», — сказал Онодэра, передает ТАСС.

Японский министр отметил, что сотрудничество двух стран усилит доверительные связи между странами и углубит взаимопонимание». Он также сообщил, что стороны согласились провести подготовку визита начальника объединенного штаба сил обороны Японии Кацутоси Кавано во второй половине 2018 года.

«Мы считаем, что подобные откровенные дискуссии между высшими руководителями военных ведомств приведут к углублению взаимопонимания и доверию между нашими странами», — добавил Онодэра.