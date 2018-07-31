Токио просит РФ снизить военную активность на Курилах

Токио просит Москву снизить военную активность на Курилах

Токио обратил внимание Москвы на военную активность на Курилах, заявил во вторник министр обороны Японии Ицунори Онодэра на пресс-конференции по итогам переговоров глав министерств иностранных дел и обороны РФ и Японии.

"Мы попросили российскую сторону принять определенные меры в связи с тем, что Россия ведет наращивание военного потенциала на четырех северных островах, а также проявляет активность российская боевая техника", — заявил министр, передает "Интерфакс".

"Мы едины во мнении, что нужно продолжить практику консультаций по линии наших Генеральных штабов — именно этот формат позволяет обсуждать и снимать взаимные озабоченности в сфере военной деятельности двух стран, в том числе, в приграничных районах", — заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Стороны договорились укреплять связи в военно-морской области. В частности, Москва и Токио договорились визит сил российского Тихоокеанского флота в порт Хакодате на Хоккайдо в октябре 2018 года. Начальник объединенного штаба сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано посетит с официальным визитом Россию до конца 2018 года. Кроме того, Россия и Япония согласились сотрудничать по вопросу ядерного разоружения КНДР и сделать консультации в формате "два плюс два" ежегодными. Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен посетить Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября.