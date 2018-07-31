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Токио просит РФ снизить военную активность на Курилах
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Токио просит Москву снизить военную активность на Курилах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Токио обратил внимание Москвы на военную активность на Курилах, заявил во вторник министр обороны Японии Ицунори Онодэра на пресс-конференции по итогам переговоров глав министерств иностранных дел и обороны РФ и Японии.
"Мы попросили российскую сторону принять определенные меры в связи с тем, что Россия ведет наращивание военного потенциала на четырех северных островах, а также проявляет активность российская боевая техника", — заявил министр, передает "Интерфакс".
"Мы едины во мнении, что нужно продолжить практику консультаций по линии наших Генеральных штабов — именно этот формат позволяет обсуждать и снимать взаимные озабоченности в сфере военной деятельности двух стран, в том числе, в приграничных районах", — заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Стороны договорились укреплять связи в военно-морской области. В частности, Москва и Токио договорились визит сил российского Тихоокеанского флота в порт Хакодате на Хоккайдо в октябре 2018 года. Начальник объединенного штаба сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано посетит с официальным визитом Россию до конца 2018 года. Кроме того, Россия и Япония согласились сотрудничать по вопросу ядерного разоружения КНДР и сделать консультации в формате "два плюс два" ежегодными. Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен посетить Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября.
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