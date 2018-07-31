США провалили пуск межконтинентальной ракеты

Соединенные Штаты неудачно провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

По соображениям безопасности ракету уничтожили во время полета над Тихим океаном, сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС, передает ТАСС

Старт ракеты состоялся рано утром во вторник с военной базы Ванденберг в Калифорнии. В 04.42 (14.42 мск) МБР получила сигнал о самоуничтожении.

«Аномалия — любое неожиданное событие во время испытаний. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, относящихся к самой операционной платформе или испытательному оборудованию, необходим тщательный анализ для определения причин», — добавили в ВВС США.

В апреле США провели первое в 2018 году испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Всего у Соединенных Штатов 450 таких ракет.