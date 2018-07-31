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США провалили пуск межконтинентальной ракеты
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США провалили пуск межконтинентальной ракеты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: © Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force Base via AP
Соединенные Штаты неудачно провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
По соображениям безопасности ракету уничтожили во время полета над Тихим океаном, сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС, передает ТАСС.
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Старт ракеты состоялся рано утром во вторник с военной базы Ванденберг в Калифорнии. В 04.42 (14.42 мск) МБР получила сигнал о самоуничтожении.
«Аномалия — любое неожиданное событие во время испытаний. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, относящихся к самой операционной платформе или испытательному оборудованию, необходим тщательный анализ для определения причин», — добавили в ВВС США.
В апреле США провели первое в 2018 году испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Всего у Соединенных Штатов 450 таких ракет.
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