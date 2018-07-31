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В самолеты США внедрят «искусственный разум»
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В самолеты ВВС США планируют внедрить «искусственный разум» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Военно-воздушные силы США собираются оснастить боевые самолеты B-2, F-35 и F-15 передовым искусственным интеллектом.
Пресс-секретарь ВВС капитан Хоуп Кронин рассказал, что в разработке находятся более 600 проектов по использованию искусственного интеллекта. Компьютерные алгоритмы позволяют почти моментально получить доступ к большим объемам данных, сопоставлять информацию и проводить анализ, помогая в принятии решений операторам, пишет Fox News.
Например, в F-35 программа с зачатками ИИ практически без участия человека собирает со множества датчиков, упорядочивает и выводит на один экран необходимую для пилота информацию. Как отмечает американское СМИ, это снимает с человека «мыслительное бремя» и высвобождает его силы.
«Когда загорается огонек пожарной тревоги или другая подсистема сигнализирует о проблеме, пилот сперва должен стабилизировать самолет (что требует навыка). Однако затем он обращается к руководству, чтобы узнать, какую процедуру следует выполнить. Решений возможных проблем слишком много, чтобы их можно было запомнить, поэтому кодификация этих процедур совершенно необходима», — приводится пример из эссе 2017 года «Искусственный интеллект и будущее военного дела».
В качестве другого примера в материале приведен новый процессор управления полетом для бомбардировщика-невидимки B-2. Представители ВВС США заявляют, что он повышает эффективность авионики (бортовая авиационная электроника — прим. ВЗГЛЯД) и бортовых компьютерных систем в тысячу раз, позволяя эффективнее опознавать и атаковать вражеские цели, а также сократить время, которое проходит от обнаружения противника до нанесения удара.
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