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Летчики начали тренировки на «Авиадартс»
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Военные летчики из четырех стран начали тренировки на «Авиадартс-2018» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Военные летчики из четырех стран, участвующие в международном этапе конкурса "Авиадартс-2018", со вторника начали тренировочные полеты и пристрелку по учебным мишеням, рассказали журналистам в пресс-центре конкурса.
"Авиационные экипажи, участвующие в международном этапе конкурса "Авиадартс-2018", приступили к тренировочным полетам с пристрелкой авиационных комплексов. Для этого на полигоне Дубровичи под Рязанью выставлены учебные мишени, по которым летчики могут отработать пуски ракет, стрельбу из авиационной пушки, а также бомбометание", — сообщили в пресс-центре.
В полетах принимают участие все основные и резервные экипажи Белоруссии, Казахстана, Китая и России. Начальник штаба конкурса подполковник Петр Серебряков рассказал, что все летчики прошли теоретическую подготовку, приняли участие в тренировках "пеший по-летному", где отработали всю последовательность своей работы в воздухе, взаимодействие с руководителями полетов на аэродроме и полигоне, а также сдали нормативы по физической подготовке.
"Летчики выполнят несколько заходов на полигон, выполнят пристрелку, изучат маршрут движения, заход на полигон и на цель. В полетах принимают участие все экипажи, включая новичков конкурса. По итогам тренировки будет составлен окончательный график проведения зачетных полетов", — подытожил Серебряков.
Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств. Также впервые в состязаниях будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.
Всего в соревнованиях будут участвовать более 60 экипажей от четырех команд Китая, Белоруссии, Казахстана и России. Зачет будет проводиться по семи номинациям. Конкурс "Авиадартс-2018" проходит в Рязанской области с 29 июля по 11 августа.
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