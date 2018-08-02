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Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
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Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри 

Российская Газета 1 час назад
Минобороны РФ опубликовало видео к Дню воздушно-десантных войск России.
В 80-секундный ролик вошли самые яркие моменты боевой работы десантников: форсирование водных преград, ведение огня из различных видов оружия, погрузка техники на самолеты, десантирование людей и бронемашин. Попали в видео и кадры, снятые внутри БТР-МДМ "Ракушка".
Во время недавних учений ВДВ в Рязанской области 14-тонную машину впервые в истории десантировали вместе с экипажем. Сброс с самолета "Ракушки" с людьми стало частью государственных испытаний новой парашютной системы — она позволит десантировать бронетехнику с экипажами.
Профессиональный праздник ВДВ России отмечается 2 августа — эта дата считается днем рождения "крылатой пехоты". 2 августа 1930 года на учениях под Воронежем было впервые проведено десантирование на парашютах тактического подразделения из 12 человек.
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