Кувейт одобрил идею «арабского НАТО» 

Первый заместитель главы МИД эмирата Халед аль-Джаралла заявил, что Кувейт одобряет инициативу властей США по созданию альянса с Ближним Востоком, аналогичного НАТО, сообщает Al-Jarida.
«Кувейт ознакомлен с идеями… о [создании] стратегического альянса в регионе Ближнего Востока, этот [вопрос] приветствуется и изучается руководством страны», — сказал аль-Джаралла, передает ТАСС.
Дипломат пообещал связаться с американскими коллегами «для получения разъяснений».
Ранее источники сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа собралась создать новый военно-политический альянс на Ближнем Востоке, в который войдут шесть суннитских стран Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт, Катар, а также Египет и Иордания. Целью альянса называют противодействие Ирану.