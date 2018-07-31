Ещё
Кувейт одобрил идею «арабского НАТО»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кувейт одобрил идею «арабского НАТО» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Первый заместитель главы МИД эмирата Халед аль-Джаралла заявил, что Кувейт одобряет инициативу властей США по созданию альянса с Ближним Востоком, аналогичного НАТО, сообщает Al-Jarida.
«Кувейт ознакомлен с идеями… о [создании] стратегического альянса в регионе Ближнего Востока, этот [вопрос] приветствуется и изучается руководством страны», — сказал аль-Джаралла, передает ТАСС.
Дипломат пообещал связаться с американскими коллегами «для получения разъяснений».
Ранее источники сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа собралась создать новый военно-политический альянс на Ближнем Востоке, в который войдут шесть суннитских стран Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт, Катар, а также Египет и Иордания. Целью альянса называют противодействие Ирану.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В США назвали Сирию «бесценным полигоном» для российских военных Отражена очередная атака беспилотников на авиабазу Хмеймим В ЛНР рассказали об отказе бойцов ВСУ идти на передовую из-за отсутствия воды и еды
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян122
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России238
Лепс ударил Аллу Михееву44
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки22
Названы имена убитых россиян в Африке41
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение