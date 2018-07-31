Ещё
В США назвали Сирию «бесценным полигоном» для России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США назвали Сирию «бесценным полигоном» для российских военных 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американские аналитики считают, что военный конфликт в Сирии помог российским войскам получить бесценный опыт, а также устранить недостатки в вооружении.
Старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что война в Сирии оказалась «бесценным испытательным полигоном» для России. По его словам, ротации подверглась большая часть старшего офицерского состава, в основном это офицеры ВВС.
«Конфликт в Сирии — хорошая война, предназначенная для стабильных тренировок российских военнослужащих», — сказал он, передает Task and Purpose.
Кофман отметил, что самый важный урок, который российские ВС извлекли в Сирии — необходимость тесной координации военно-воздушных сил с сухопутными войсками.
«В Сирии российские ВКС сначала научились сражаться, а затем стали учиться прикрывать сухопутные войска», — пояснил эксперт.
По его мнению, российские войска чаще стали «интегрировать воздушные силы с наземными в режиме реального времени».
При этом Кофман подчеркнул, что сирийская кампания выявила недостатки в российском оружии, тактике и обучении и дала возможность их устранить. По его словам, Россия добилась огромных успехов в развитии военного потенциала с начала кампании в 2015 году.
«Со временем они усовершенствовали разведывательный комплекс, работая над возможностью поражать цели в реальном времени», — сказал Кофман.
Также он заявил, что российское руководство рассматривает Сирию как важную кампанию и с точки зрения взаимодействия с США.
«Однако такие цели не являются жизненно важными. Если бы это было так, Путин не стал бы подчеркивать, насколько быстро российские войска могут уйти из Сирии», — отметил эксперт.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Сирия — это не полигон для российских вооруженных сил, однако благодаря этой операции получилось на месте усовершенствовать ракетное оружие.
Американские СМИ также писали, что сирийская кампания принесла значительную выгоду российским Вооруженным силам в плане приобретения полезного опыта и дала России возможность перестроить армию.
В феврале глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщал, что через Сирию прошли 48 тыс. российских военнослужащих.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Отражена очередная атака беспилотников на авиабазу Хмеймим Для российских генералов создали центр для игр в войну В ЛНР рассказали об отказе бойцов ВСУ идти на передовую из-за отсутствия воды и еды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России158
Ждать недолго: когда кончится лето12
Захарова оценила новый «удар» по Крыму162
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца77
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост255
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение