В США назвали Сирию «бесценным полигоном» для России

В США назвали Сирию «бесценным полигоном» для российских военных

Американские аналитики считают, что военный конфликт в Сирии помог российским войскам получить бесценный опыт, а также устранить недостатки в вооружении.

Старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что война в Сирии оказалась «бесценным испытательным полигоном» для России . По его словам, ротации подверглась большая часть старшего офицерского состава, в основном это офицеры ВВС.

«Конфликт в Сирии — хорошая война, предназначенная для стабильных тренировок российских военнослужащих», — сказал он, передает Task and Purpose.

Кофман отметил, что самый важный урок, который российские ВС извлекли в Сирии — необходимость тесной координации военно-воздушных сил с сухопутными войсками.

«В Сирии российские ВКС сначала научились сражаться, а затем стали учиться прикрывать сухопутные войска», — пояснил эксперт.

По его мнению, российские войска чаще стали «интегрировать воздушные силы с наземными в режиме реального времени».

При этом Кофман подчеркнул, что сирийская кампания выявила недостатки в российском оружии, тактике и обучении и дала возможность их устранить. По его словам, Россия добилась огромных успехов в развитии военного потенциала с начала кампании в 2015 году.

«Со временем они усовершенствовали разведывательный комплекс, работая над возможностью поражать цели в реальном времени», — сказал Кофман.

Также он заявил, что российское руководство рассматривает Сирию как важную кампанию и с точки зрения взаимодействия с США

«Однако такие цели не являются жизненно важными. Если бы это было так, Путин не стал бы подчеркивать, насколько быстро российские войска могут уйти из Сирии», — отметил эксперт.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Сирия — это не полигон для российских вооруженных сил, однако благодаря этой операции получилось на месте усовершенствовать ракетное оружие.

Американские СМИ также писали, что сирийская кампания принесла значительную выгоду российским Вооруженным силам в плане приобретения полезного опыта и дала России возможность перестроить армию.