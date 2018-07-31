На танковом биатлоне отличилась сирийская команда

Сирийский экипаж конкурса "Танковый биатлон" занял втрое место во втором заезде первого этапа соревнований в подмосковном Алабино, сообщили журналистам во вторник в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Сирии и В заезде, в котором принимали участие команды Белоруссии Таджикистана , победил белорусский экипаж.

"Опять отличились дебютанты конкурса — танкисты Сирийской Арабской Республики, которые продемонстрировали завидное для новичков соревнования мастерство в вождении и стрельбе. Экипаж Сирии занял второе место с результатом 28 минут пять секунд", — говорится в сообщении.

Как рассказали в департаменте, команду Таджикистана в этом заезде постигла неудача — у них вышла из строя гусеница. После замены танка на исправный экипаж продолжил выступление и финишировал со временем 33 минуты восемь секунд.

Все участники, кроме сборной КНР и Белоруссии, выступают на российских Т-72Б3. Китайские танкисты состязаются на своих Тип 96. Белорусы привезли Т-72, модернизированный на предприятиях республики.

"Танковый биатлон-2018" проходит с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр. Всего в дисциплине заявлено 23 команды. АрМИ-2018 открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.