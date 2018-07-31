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Россия провела противоминные учения в Средиземном море
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Морской тральщик Черноморского флота «Турбинист» отработал противоминные действия в Средиземном море 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Наряду с выполнением задач по прямому предназначению моряки провели тренировки по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.
Экипаж морского тральщика Черноморского флота «Турбинист», выполняющий задачи в составе оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, в рамках плановой боевой подготовки отработал противоминные действия пункта базирования кораблей.
В ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенной акватории с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.
Наряду с выполнением задач по прямому предназначению моряки провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.
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