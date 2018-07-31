Россия провела противоминные учения в Средиземном море

Морской тральщик Черноморского флота «Турбинист» отработал противоминные действия в Средиземном море

Наряду с выполнением задач по прямому предназначению моряки провели тренировки по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.

Экипаж морского тральщика Черноморского флота «Турбинист», выполняющий задачи в составе оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, в рамках плановой боевой подготовки отработал противоминные действия пункта базирования кораблей.

В ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенной акватории с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.

Наряду с выполнением задач по прямому предназначению моряки провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.