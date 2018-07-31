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Российский «Цефалопод» станет убийцей подлодок
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Российский «Цефалопод» станет убийцей подлодок 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия работает над беспилотной атомной подлодкой, предназначенной для уничтожения вражеских субмарин. Вооруженные мини-торпедами подводные роботы величиной с автобус будет охранять стратегические подлодки с баллистическими ракетами, защищать порты и другие морские объекты, действовать во внутриматериковых морях — например, Балтийском.
Сообщения о новой разработке отечественного ВПК впервые появились в 2015 году. Из сведений о госзакупках стало известно, что ЦКБ "Рубин" — один из ведущих российских разработчиков субмарин, — создает подводный робототехнический комплекс "Цефалопод". Стоимость проекта оценивается в 7,9 миллиарда рублей, к работе над ним привлечены другие создатели подводного оружия: концерны "Агат" и "МПО-Гидроприбор", НИИ мортеплотехники, ОКБ "Новатор" и завод "Машиностроитель", ОКБМ им. Африкантова. Последнее предприятие занимается созданием реакторных установок, из чего можно сделать вывод, что силовая установка подводного робота будет ядерной.
— Мы знали о программе "Цефалопод" с 2015 года, но до последнего времени этот проект оставался в тени другогго российского проекта, ядерной суперторпеды "Статус-6". Теперь картинка постепенно проявляется. "Цефалопод" — охотник за подводными лодками, вооруженный компактными торпедами MTT. Они имеют небольшой радиус действия и несут меньший боезаряд, но в подводном бою способны уничтожить вражескую субмарину, пробив ее прочный корпус, — рассказал Popular Mechanics эксперт по подводному оружию Хи Саттон.
Одной из возможных сфер применения "Цефалоподов" может стать сопровождение подводных стратегических ракетоносцев во время боевого дежурства. Они также смогут охранять порты и другие морские объекты — например, буровые вышки, — работать в небольших морях типа Черного и Балтийского. Для хода подводный робот использует малошумящий многолопастный винт наподобие тех, что ставятся на больших субмаринах. А хорошую маневренность мини-подлодке обеспечивают подруливающие устройства в носу и корме.
Цефалоподы — класс головоногих хищников с хорошо развитой нервной системой, реактивным движителем и системой маскировки. К нему относятся каракатицы, осьминоги и кальмары.
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