НАТО напугали дерзким нападением России

Российское нападение на Черногорию может стать концом НАТО, полагают на Западе. Вероятность развития такого сценария озвучил консультант по вопросам национальной безопасности, экс-сотрудник Госдепартамента при президенте Бараке Обаме Джеффри Стейси. Он считает, что нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп не намерен в случае чего защищать эту балканскую страну, а российский лидер Владимир Путин не будет оставлять попыток усилить влияние к ней.

По мнению Джеффри Стейси, Россия за последнее время неоднократно оказывалась хитрее Запада, несмотря на, казалось бы, меньшие возможности. "Россия не настолько сильна и влиятельна, как в советскую эпоху, но благодаря стратегическому мышлению Владимира Путина, она сегодня регулярно выступает не в своей весовой категории, успешно тягаясь с более сильными соперниками в геополитических делах, — констатирует он. — Россия намного эффективнее Китая наносит удары по Западу, когда у нее появляется такая возможность, и при этом постоянно ищет и часто находит пути и средства для его ослабления".

Как считает экс-чиновник Госдепа, наиболее опасна активность Москвы на Балканах, где идет серьезное противостояние с Западом. Именно сюда может быть нанесен удар России, который похоронит НАТО. Никто не знает, о чем договорились Путин и Трамп в Хельсинки, напоминает Стейси в статье для американского издания Foreign Policy, отмечая, что "вполне вероятно, что Путин добился от Трампа того, чего хотел".

Возникает такое впечатление, что американский лидер подыгрывает российским уловкам, нацеленным против Черногории как нового члена Альянса, и которые могут расшатать его, пишет автор. Он напомнил о словах Трампа, что жители Черногории способны "пойти на агрессию, и тогда начнется третья мировая война", попутно рассуждая, что это заявление президента США позволяет ему не оказывать помощь Черногории в случае военного вторжения в эту страну.

"Если США не станут участвовать в операции сил быстрого реагирования НАТО, другие страны Европы тоже могут сделать шаг назад, и не будут отвечать на внезапное нападение России", — пишет Стейси, полагая, что нападение российских военных произойдет с воздуха и с моря.

"При таком развитии событий по НАТО будет нанесен смертельный удар, который приведет к непоправимому расколу альянса".

Джефри Стейси уверен, что Россия ни в коем случае не будет нападать на американские и западные войска напрямую. Хотя бы потому, что ей это попросту не нужно. "Россия может смертельно ранить Североатлантический альянс, не задействуя свои войска в прямом конфликте", — уверен автор статьи, отмечая увеличившуюся активность российских спецслужб на Балканах. Он напомнил, что Россия уже пыталась повлиять на события в Черногории, стараясь, в частности, предотвратить вступление страны в Североатлантический альянс.

Издание отмечает, что Черногория — новый и, наверное, самый слабый член НАТО, лишь в 2006 году получившая независимость. В составе ее армии не больше двух тысяч человек. При этом, в расчете на душу населения страна вносит немалый вклад в действия межнациональных сил в Афганистане, даже увеличив в прошлом году численность своего контингента. Между тем, Россия недовольна расширением Альянса и не скрывает этого.

В определенный момент, отмечает Джеффри Стейси, Кремль нашел возможность бросать вызов западным интересам с минимальным ущербом для себя. "Для этого ему достаточно не сталкиваться с Западом напрямую", — пишет он, добавляя, что Москва таким образом уже нанесла определенный ущерб Вашингтону и его союзникам.

В заключение автор статьи отмечает, что последние высказывания Трампа о Черногории, как минимум, ослабляют НАТО, а Россия тем временем получает дополнительные рычаги для влияния на балканскую страну. "В худшем случае, эти слова американского президента отражают взгляды самого Путина", — считает Стейси, не исключая, что финалом активности России в Черногории "может стать распад самого сильного военного альянса в мировой истории".