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В Японии спустили на воду суперэсминец Maya
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В Японии спустили на воду суперэсминец Maya с системой Aegis 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: twitter.com/o_gilvi
В Японии спустили на воду новый суперэсминец Maya. Корабль должен усилить способность Японии защищать свои территориальные воды прежде всего от КНДР и демонстрировать военно-морскую мощь в Восточной Азии и за ее пределами. Это противодействие и Китаю, который активно присутствует в данном морском регионе.
Как пишет издание The Drive, в церемонии спуска корабля участвовал министр обороны Ицунори Онодэра. Происходило это на судостроительной верфи в Иокогаме, недалеко от японской столицы.
Maya — это первый из двух эсминцев класса 27DDG, заказанных японскими морскими силами самообороны. Его водоизмещение — 8200 тонн, длина — 170 метров. Особенность эсминца — улучшенная комбинированная корабельная энергетическая установка CODLAG. В этой конфигурации электродвигатели и газовая турбина объединены в единую систему, улучшая управление питанием и снижая требования к обслуживанию и эксплуатационному содержанию. Это обновление необходимо для того, пишет издание, чтобы обеспечить питанием энергоемкие радары и другие системы корабля.
Новый эсминец станет седьмым кораблем японского флота, оснащенным системой ПВО-ПРО Aegis. Maya будет использовать Aegis Baseline J7, которую поддерживает радар Lockheed Martin AN/SPY-1D. Это даст шанс обнаруживать и отслеживать низко-летающие, высокоскоростные, противокорабельные ракетные цели в сложных условиях.
The Drive утверждает, что современное оборудование позволит японским кораблям обмениваться информацией друг с другом, а также с американскими кораблями во время любого потенциального кризиса. Это означает, что корабли будут получать высококачественные данные, идентифицировать собственные ракеты класса "земля-воздух" или перехватчики противоракетной обороны даже вне диапазона их бортовых датчиков. Это гораздо более грозное оружие против баллистических ракет, чем существующие SM-3.
Предполагается, что эсминец введут в эксплуатацию в марте 2020 года.
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