Уникальное авиашоу пройдет в Рязани

Летчики ВКС России приступили к тренировкам «Авиамикса» — наиболее зрелищного этапа международного конкурса «Авиадартс-2018».

Летчики Воздушно-космических сил приступили к тренировкам наиболее зрелищного этапа Международного конкурса «Авиадартс-2018» — тактического эпизода «Авиамикс». Данный эпизод предназначен для демонстрации летно-технических и боевых возможностей новейшей и перспективной российской авиационной техники.

В ходе «Авиамикса» летчики ВКС отработают бомбометание, пуски управляемых и неуправляемых ракет, стрельбу из авиационной пушки, высадку тактического десанта, авиационное прикрытие действий наземной группировки и другие задачи по предназначению. В завершении программы выступят все пилотажные группы ВКС: «Русские Витязи», «Стрижи», «Беркуты», «Соколы России».

Всего в «Авиамиксе» будет задействовано более 70 воздушных судов, включая истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ3, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26, самолеты дальней и военно-транспортной авиации.

Продолжительность воздушной программы составит около двух часов.