Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»

Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над секретным полигоном

Опубликована почти пятичасовая запись радиообмена диспетчеров и самолетов над одним из самых секретных американских объектов, испытательным полигоном ВВС США Тонопа, известным также как "Зона 51".

Американские власти официально признали существование полигона лишь в 2013 году. Здесь испытываются все перспективные военные разработки США в области авиации и космоса. Воздушное пространство над "Зоной 51" закрыто для гражданских полетов, а периметр авиабазы Тонопа надежно охраняется. Тем не менее энтузиастам авиации удается издали снять полеты секретных самолетов, а продвинутые радиолюбители смогли перехватить переговоры летчиков в эфире.

Опубликованная запись относится к 26 июля, когда на Тонопе проводились учебные полеты иностранных летчиков, и показывает, насколько интенсивно проходят тренировки, пишет The Drive. Сперва можно убедиться, что колумбийские летчики на Kfir довольно болтливы — они забивают эфир длинными тирадами на испанском. Kfir — израильский штурмовик на базе Mirage III.

Затем пилот F-35 — англичанин или австралиец — жалуется на проблемы с лазерным целеуказанием у своего самолета. Другой пилот восхищается стабилизацией топливной штанги у австралийского самолета-заправщика KC-30. "Как вы ее заколдовали, что она стоит так неподвижно?" — поинтересовался летчику экипажа летающего танкера. Это лишь несколько примеров того, что можно услышать в перехвате.

Особенно интересна завершающая часть записи. На отметке 4.30.00 в эфире появляются пилоты двух стелс-бомбардировщиков F-117 Nighthawk. Эти самолеты официально сняты с вооружения в 2008 году, но, судя по записи и видео, все еще летают. Сперва F-117 с позывными Night 17 и Night 19 отрабатывают дозаправку в воздухе от танкера KC-135R с позывным Sierra 98 — в том числе аварийное прерывание процедуры.

Далее Night 19 получает команду вернуться на базу, а второй самолет, сменив позывной на Danger 17 движется на юг, в центр "Зоны 51", где начинает тестирование бортового оборудования. В эфире упоминаются Blue Bird и Blondie Girl — вероятно, это название подсистем. Затем диспетчер приказывает пилоту F-117 проверить Rampod и начать циркуляцию.

Rampod переводится как "шомпол", а означает, скорее всего сенсорную систему, измеряющую радиолокационную заметность самолета с земли под разными углами.

F-117 — первый серийный самолет, построенный с использованием стелс-технологий. Выпускался с 1983 по 1990 годы, снят с вооружения в 2008-м. Наибольшую известность Nighthawk принес эпизод во время войны в Югославии. В марте 1999 года F-117 на расстоянии 50 километров был обнаружен старым советским радаром Р-18 и сбит системой ПВО того же времени и происхождения С-125. В апреле еще один F-117 был подбит другим C-125.