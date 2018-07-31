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Российские морпехи успешно освоили китайские БМП
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Маневры на воде: российские морпехи успешно освоили китайские БМП 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тренировка участников конкурса «Морской десант» прошла на полигоне Адмиральская гора под городом Цюаньчжоу.
Российские морпехи успешно освоили китайскую технику. По правилам «АрМИ-2018» в этом году все команды соревнуются на БМП производства КНР. Опытные механики-водители из России быстро разобрались с нюансами управления.
На тренировке экипажи отработали маневры на воде — три машины от каждой команды по очереди прошли змейку.
Однако пройти полосу также успешно, как это сделали российские морпехи, сходу получилось не у всех. Например, БМП под управлением иранских военных увязла в песке, в результате чего машину пришлось тянуть к берегу на буксире.
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