Маневры на воде: российские морпехи успешно освоили китайские БМП

Тренировка участников конкурса «Морской десант» прошла на полигоне Адмиральская гора под городом Цюаньчжоу.

Российские морпехи успешно освоили китайскую технику. По правилам «АрМИ-2018» в этом году все команды соревнуются на БМП производства КНР . Опытные механики-водители из России быстро разобрались с нюансами управления.

На тренировке экипажи отработали маневры на воде — три машины от каждой команды по очереди прошли змейку.

Однако пройти полосу также успешно, как это сделали российские морпехи, сходу получилось не у всех. Например, БМП под управлением иранских военных увязла в песке, в результате чего машину пришлось тянуть к берегу на буксире.